Chegou neste sábado (16) ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), mais um lote de 4,5 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. As informações são da Agência Brasil. Ainda não se sabe quantas destas doses serão destinadas ao Paraná.

Os imunizantes do laboratório norte-americano chegaram em dois voos no início da manhã. Mais um carregamento com 1,3 milhão de doses está previsto para chegar neste domingo (17).

Os lotes fazem parte do contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses da vacina até dezembro. A farmacêutica já fez a entrega de 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo brasileiro.

O Ministério da Saúde já distribuiu 310,5 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus de quatro laboratórios para serem aplicadas em todo o país. Até o momento, 101,3 milhões de pessoas foram completamente imunizadas contra a doença com duas doses ou vacina de dose única.

