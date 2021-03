O Brasil voltou a bater recorde na média móvel de mortes por Covid neste domingo: 2.598. É o maior número desde o início da pandemia e um crescimento de 42% se comparado com a última semana, o que indica tendência de alta nos óbitos pela doença, que vem sendo puxada, principalmente, pelo Sudeste e Centro Oeste.

A média móvel é um instrumento estatístico para amenizar grandes variações de dados, como as que ocorrem aos finais de semana e feriados. Ela é calculada pela soma das mortes dos últimos sete dias e divisão por sete.

Até então, a média recorde anterior era de 2.548 mortes por dia, registrada neste sábado (27).

Os dados são os aferidos pelo consórcio de veículos de imprensa integrado por Folha de S.Paulo, UOL, G1, O Estado de S. Paulo, Extra e O Globo e coletados até as 20h com as secretarias de saúde dos estados. ​

Nesta sexta (26), o país bateu o recorde de mortes em um único dia, com 3.600 óbitos. Mas, apesar de a situação ser gravíssima, ao menos parte desse elevado número de mortes registradas se deve a um represamento de dados que ocorreu durante a semana.

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 1.605 mortes por Covid, além de 43.402 novas infecções. Assim, o país chega a 312.299 óbitos e a 12.532.634 casos da doença desde o início da pandemia.

Até terça-feira (23), o país completava 25 dias seguidos de valores máximos da média móvel. A sequência foi quebrada justamente no dia em que o Ministério da Saúde mudou a forma de registro das mortes, o que provocou dificuldade na documentação por alguns estados e fez o número de óbitos cair artificialmente. A medida gerou críticas, que levaram a pasta a suspender a mudança.

Ainda assim, o país completa 67 dias com média móvel de mortes acima de 1.000; 20 dias com o índice acima de 1.500 e 12 dias com média acima dos 2.000 mortos.

Antes de acabar, março de 2021 já é de longe do mês mais letal da pandemia, com mais de 56 mil óbitos. Antes, o maior número de mortes em um mês por Covid havia sido visto em julho de 2020, quando quase 33 mil pessoas perderam a vida para a doença.

VACINA

O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid por 16 estados.

Já foram aplicadas no total 20.171.365 doses de vacina (15.476.005 da primeira dose e 4.695.360 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.

Isso significa que somente 7,31% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 2,22%, a segunda.

Nas últimas 24 horas, 227.158 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 16.365, a segunda.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.​​​​​​