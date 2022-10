“Você no Azul”

Pessoas físicas e jurídicas que têm dívidas com a Caixa Econômica Federal poderão renegociá-las e obter até 90% de desconto – dependendo do contrato. O banco realiza mais uma edição da campanha “Você no Azul”, que teve início em 2017, e foi relançada em 2022. Os acordos podem ser fechados de outubro até o dia 29 de dezembro.

A campanha não contempla financiamentos imobiliários nem dívidas agrícolas. Os demais contratos poderão ser renegociados e não há valor limite para participar da ação. Cartão de crédito, cheque especial e capital de giro são algumas modalidades que fazem parte da campanha “Você no Azul”, mas existem outras opções.

A negociação pode ser feita diretamente em uma agência da Caixa, nas lotéricas, no aplicativo do banco, no site da campanha e até pelo WhatsApp (0800 104 0104). Algumas cidades também irão receber o caminhão da Caixa e nele também será possível quitar a dívida.

Os descontos não são tabelados e para cada contrato haverá um tipo de negociação. As dívidas mais antigas são as que devem ter os maiores abatimentos para serem quitadas. Os clientes também conseguirão condições melhores se optarem por pagar a dívida à vista ao fechar um acordo na campanha “Você no Azul”. Ainda assim, haverá a possibilidade de parcelamento em alguns casos.

Segundo a Caixa, contratos de 4 milhões de clientes pessoas físicas e de 396 mil pessoas jurídicas podem ser renegociados. Segundo o banco, mais de 80% dos contemplados poderão liquidar débitos por até R$ 1 mil.

Quem fechar o acordo e quitar a dívida será retirado dos cadastros de restrição ao crédito em até cinco dias úteis.