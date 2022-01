A Caixa Econômica Federal deve subir a taxa de juro do crédito com recursos da poupança (SBPE) para o financiamento imobiliário a partir de fevereiro. A menor taxa cobrada pela Caixa vai passar de 8,3% ao ano para 8,7% anuais, com acréscimo da TR, a partir de 1° de fevereiro. Esta taxa é válida para clientes do banco. Já a taxa de balcão será mantida em 8,99% ao ano. Agentes imobiliários estão sendo informados sobre a mudança.

O movimento aproxima a Caixa aos valores usados por bancos privados. O Santander Brasil utiliza taxas a partir de 9,99% ao ano, ante 9,5% do Bradesco e 9,1% do Itaú Unibanco, todas acrescidas de TR, como mostrou a Folha de S. Paulo. Em nota, a estatal reforçou que haverá uma “adequação nas condições para aplicação de redutores”, mas essa iniciativa depende “do relacionamento do cliente com o banco”.

