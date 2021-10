O ano de 2022 promete ser o ano do “sai zica” para quem gosta de viajar nos feriados e não pode passear o tanto quanto desejava por causa da pandemia da covid-19. Destinos turísticos praticamente fecharam as portas em 2020 e 2021 e quem queria aproveitar os feriados teve bastante dificuldade, além de ficar exposto ao novo coronavírus, mesmo que se protege-se da melhor forma possível (máscara, alcool em gel e distanciamento).

O calendário de feriados de 2022 traz menos oportunidades de “emendar” um feriadão do que em 2021, mas mesmo assim será possível aproveitar. Considerando os feriados nacionais, o Dia de Tiradentes (21 de abril) e Proclamação da República (dia 15 de novembro) caem numa quinta-feira, o que representa uma chance de ouro pra “enforcar” (com consentimento da firma, claro) as sextas-feiras.

Pra quem é de Curitiba, em setembro tem outra chance (bem conversadinho, claro). O Dia da Independência (7 de setembro) cai numa quarta, mas como dia 8 (quinta-feira) é dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (dia da padroeira da capital paranaense) pode pintar ali um mega-feriadão.

Veja a lista de todos os feriados nacionais de 2022:

Feriados 2022

Feriado Dia Motivo 1º de janeiro Sábado Ano Novo 2022 – Confraternização Universal 28 de fevereiro Segunda-feira Carnaval 2022 (ponto facultativo) 01 de março Terça-feira Carnaval 2022 (ponto facultativo) 02 de março Quarta-feira Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 12h) 15 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa 2022 – Paixão de Cristo 21 de abril Quinta Tiradentes 1º de maio Domingo Dia do Trabalho 16 de junho Quinta-feira Corpus Christi 2022 7 de setembro Quarta-feira Independência do Brasil 12 de outubro Quarta-feira Nossa Sr.a Aparecida 2 de novembro Quarta-feira Finados 15 de novembro Terça-feira Proclamação da República 25 de dezembro Domingo Natal