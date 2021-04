A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 2021, que começa no próximo dia 6 de abril e segue até o dia 22 de agosto.

Segundo a Caixa, o calendário foi organizado para que o atendimento ocorra de forma ordenada e sem aglomeração, como prevenção à contaminação pelo coronavírus. Os pagamentos serão escalonados, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, em ciclos de crédito em conta e saque em dinheiro. Para os beneficiários do Bolsa Família que receberão o auxílio, nada muda. Eles continuam a receber conforme o calendário habitual.

Calendário de pagamento auxílio emergencial 2021

Nascidos em Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1ª Parcela 6/4 9/4 11/4 13/4 15/4 18/4 20/4 22/4 25/4 27/4 29/4 30/4 Saque 4/5 6/5 10/5 12/5 14/5 18/5 20/5 21/5 25/5 27/5 1/6 4/6 2ª Parcela 16/5 19/5 23/5 26/5 28/5 30/5 2/6 6/6 9/6 11/6 13/6 16/6 Saque 8/6 10/6 15/6 17/6 18/6 22/6 24/6 29/6 1/7 2/7 5/7 8/7 3ª Parcela 20/6 23/6 25/6 27/6 30/6 4/7 6/7 9/7 11/7 14/7 18/7 21/7 Saque 13/7 15/7 16/7 20/7 22/7 27/7 29/7 30/7 4/8 6/8 10/8 12/8 4ª Parcela 23/7 25/7 28/7 1/8 3/8 5/8 8/8 11/8 15/8 18/8 20/8 22/8 Saque 13/8 17/8 19/8 23/8 25/8 27/8 30/8 1/9 3/9 6/9 8/9 10/9

Auxílio Emergencial 2021 – Bolsa Família

Nis final 1 16/4 Sexta-feira Nis final 2 19/04 Segunda-feira Nis final 3 20/04 Terça-feira Nis final 4 22/04 Quinta-feira Nis final 5 23/04 Sexta-feira Nis final 6 26/04 segunda-feira Nis final 7 27/04 terça-feira Nis final 8 28/04 quarta-feira Nis final 9 29/04 quinta-feira Nis final 0 30/04 sexta-feira