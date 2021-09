As pessoas que completaram a imunização contra o coronavírus já podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pelo site ou aplicativo ConecteSUS. Ainda não existe uma regulação internacional sobre certificados de vacinação contra covid-19, mas alguns países aceitam o documento brasileiro para comprovar a imunização, como a Espanha, por exemplo.

Disponível em português, inglês e espanhol, o documento traz informações sobre a pessoa vacinada, doses aplicadas e códigos de autenticação, e pode ser impresso ou salvo em formato digital.

Após a pessoa tomar a segunda dose ou a dose única, o estado ou o município onde as aplicações foram feitas informam à Rede Nacional de Dados em Saúde. As informações são atualizadas na Carteira de Vacinação Digital, em que é liberado um campo para emissão do comprovante.

O ConecteSUS para celular está disponível na galeria do Gov.br e nas principais lojas de aplicativos. Na internet, o endereço do site é conectesus.saude.gov.br. Para acessar, é preciso ter login cadastrado na plataforma gov.br com o próprio CPF.

O Certificado Nacional de Vacinação é um dos serviços digitalizados pelo governo federal. Segundo o Ministério da Economia, mais de 3 mil já foram transformados em digitais, sendo 800 durante a pandemia de covid-19.