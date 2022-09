O golpe da promoção da cervejaria Heineken voltou a circular pelos grupos de WhatsApp desde o início deste mês de setembro. A versão atualizada de uma fraude para roubar dados dos usuários que já ocorreu há dois anos, agora leva o título de “Promoção Heineken Oktoberfest 2022”. A promoção é falsa e promete de prêmio um frigobar cheio de cerveja, mas para concorrer é preciso clicar em um link e preencher um cadastro. O objetivo dos golpistas é roubar dados via phishing e, então, utilizar para cometer crimes.

LEIA MAIS – Policial que matou a ex-mulher em Curitiba usou arma da PM que recuperou meia hora antes do crime

O golpe é simples e quem cai parece estar participando de uma promoção verdadeira. O usuário que deseja ganhar as cervejas e o frigobar clica no link e participa de um teste, em um site que parece mesmo ser da cervejaria Heineken por causa das cores que ele tem. De forma premeditada, mensagens informam que faltam poucas unidades do prêmio, o que nada mais é do que a velha prática de vendas que dá uma sensação de urgência.

VIU ESSA? Bandido desiste de crime e paquera a vítima pelo WhatsApp: ‘Largo o golpe por você’

Concluído o teste, o site pede vários dados do usuário, como nome, CPF, endereço, e-mail, entre outros. Em 2020, quase 160 mil pessoas caíram no golpe da falsa promoção da Heineken.

Imagem do golpe que circula nas redes sociais. Foto: Reprodução

Não caia em golpes

Se você foi vítima de algum golpe, seja pela internet ou de outra forma, a orientação da Polícia Civil (PCPR) é sempre fazer o boletim de ocorrência (B.O.).

LEIA AINDA – Três apostas de Curitiba quase ganham prêmio milionário da Mega Sena 2519. Já conferiu seus números?

A PCPR também orienta que a pessoa jamais forneça seus dados pessoais a estranhos, que sempre acesse endereços de sites oficiais de empresas (confiáveis e verificados), que nunca clique em links desconhecidos e que nunca armazene as senhas pessoais no aparelho celular.