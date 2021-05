Fortes ventos causados por um ciclone extratropical que atingiu o litoral do Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (24) provocaram a queda da réplica da Estátua da Liberdade instalada diante de loja da rede Havan, na cidade de Capão da Canoa. A estrutura é símbolo da varejista, de propriedade do empresário Luciano Hang. De acordo com o G1 não houve feridos.

A Havan confirmou ao portal que a estátua foi derrubada em decorrência dos ventos. Conforme a empresa, uma equipe de engenharia trabalha nos reparos da estrutura que foi atravessada por um poste de energia . Meteorologistas estimam que as rajadas no estado tenham atingido 75 km/h.

No conta do Twitter, a varejista fez piada com a situação. Numa postagem, acompanhada de um gif, lê-se apenas “Oi, @CaboDaciolo. Desculpa qualquer coisa…”. A publicação faz referência a um vídeo antigo de Cabo Daciolo, candidato à presidência pelo Patriota em 2018, em o pastor criticava a presença das estátuas no país.

