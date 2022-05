A chegada de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul (RS) deve ganhar força a partir desta terça-feira (17), principalmente na região sul do estado. Municípios gaúchos estão tomando medidas preventivas com cancelamentos de aulas. A tempestade nomeada pela Marinha como Yakecan (o som do céu em tupi-guarani) com rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h.

Em Rio Grande, no sul do RS, as aulas na rede municipal foram suspensas. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também anunciou a interrupção das atividades acadêmicas para esta terça-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ápice da ventania deve ocorrer na tarde de terça. Durante a noite, o sistema avança em direção ao continente. Não há chances de o ciclone chegar ao Paraná.

Até a noite da quarta-feira (18), a tempestade poderá subir de classificação, chegando a tempestade tropical.

Neve em Santa Catarina

A primeira neve de 2022 foi registrada em Santa Catarina nesta terça. O fenômeno foi verificado no Morro das Antenas, em Urupema. De acordo com Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo em Santa Catarina, as temperaturas baixas, entre -1°C e 5°C, aliadas ao tempo úmido ajudaram na condição para a formação da neve.

No Paraná, Curitiba teve nas primeiras horas do dia, a temperatura de 4,8 ºC. Esta foi a temperatura mais baixa do ano segundo o Simepar.

Além de Curitiba outras cidades da região metropolitana ficaram bastante geladas. São elas Colombo (2,7ºC), Fazenda Rio Grande (3,1ºC), Lapa (2,8ºC) e Pinhais (4,1ºC). No Paraná, a menor temperatura foi em General Carneiro, com 0,5ºC e Inácio Martins, com 1,7ºC.