Por um número, já pensou?? Apenas uma dezena separou cinco apostas feitas em Curitiba do prêmio de R$ 70 milhões, sorteado na noite desta quarta-feira na Mega Sena. Agora, para a Mega Sena 2494, no próximo sábado (25) o prêmio saltou para R$ 80 milhões. Todas as apostas que faturaram a quina da Mega Sena de Curitiba foram apostas simples. Como “consolação”, os cinco apostadores de Curitiba faturaram R$ 34 mil cada por terem acertado cinco números da Mega Sena.

As cinco apostas de Curitiba que fizeram a quina foram realizadas em lotéricas. As loterias da sorte foram: Casa Lotérica Mateus Leme, Dalpizzol Loterias, Loterias Canadá, Mada da Sorte e Tropicahl Loterias. Todas foram apostas simples e têm direito a nada menos que R$ 34.422,27 referentes à quina da Mega Sena.

Como apostar na Mega Sena 2494

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA. O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo

