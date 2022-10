No Paraná, 21 apostas simples e um bolão de 3 cotas acertaram 14 números e quase levaram o prêmio principal da Lotofácil concurso 2643 sorteado na quinta-feira (20). O valor do prêmio para quem fez os 14 números é de R$ 1.877,05. Cinco apostadores de Curitiba – entre elas a do bolão –, e um de Colombo, na região metropolitana, estão entre as apostas paranaenses que vão levar para casa esse valor. A premiação para quem acertasse as 15 dezenas era de R$ 1,5 milhão.

>>> Confira aqui todos os resultados das loterias desta quinta!

Ninguém acertou as 15 dezenas do último concurso. Nesta sexta-feira (21), o valor acumulado previsto da Lotofácil é de R$ 3,5 milhões. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere Na Tribuna do Paraná a partir das 20h desta sexta.

+Leia mais! Apostas de Curitiba e RMC faturam prêmios na Mega-Sena 2531 e ‘raspam’ na bolada de R$ 85 milhões

Veja as cidades que quase levaram a Lotofácil de quinta-feira, concurso 2643.

ANTONIO OLINTO/PR LOTERICA FIGUEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.877,05 BOA ESPERANCA DO IGUACU/PR LOTERICA BOA ESPERANCA DO IGUACU LTDA 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CASCAVEL/PR LOTERICA MEGASORTE 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CASCAVEL/PR MACCARI LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$3.754,10 CASTRO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CIANORTE/PR LOTERICA TIO PATINHAS 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CLEVELANDIA/PR LOTERICA CLEVELANDENSE 15 Não Simples 1 R$1.877,05 COLOMBO/PR LOTERIAS FIQUE RICO LTDA 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.877,05 CURITIBA/PR ITALIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 15 Não Simples 1 R$1.877,05 CURITIBA/PR LOTERIAS TUPI 15 Não Bolão 3 R$1.877,04 CURITIBA/PR LOTERIAS VENEZA 15 Não Simples 1 R$1.877,05 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA CONSALTER LTDA 15 Não Simples 1 R$1.877,05 JANDAIA DO SUL/PR LOTERICA 2000 15 Não Simples 1 R$1.877,05 MARINGA/PR LOTERICA MINA DE OURO 15 Não Simples 1 R$1.877,05 MARUMBI/PR LOTERICA MARUMBI 15 Não Simples 1 R$1.877,05 PONTA GROSSA/PR LOTERICA PRINCESA DOS CAMPOS IV 15 Não Simples 1 R$1.877,05 QUEDAS DO IGUACU/PR ALFA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.877,05 TOLEDO/PR POLI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.877,05 TUPASSI/PR LOTERICA LUZ 15 Não Simples 1 R$1.877,05 UNIAO DA VITORIA/PR LOTERICA DO ROCIO 15 Não Simples 1 R$1.877,05

>> LEIA MAIS – Ganhou na loteria? Saiba como só você possa sacar o valor do prêmio

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Apostar na Lotofácil é muito divertido. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

+ Viu essa? Colecionador da Apple em Curitiba tem mais de 5 mil itens da marca; É a maior coleção do Brasil

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.