Um carioca levou os R$ 3,681 milhões sorteados pelo concurso 2487 da Mega-Sena desta quinta-feira, mas a sorte está rondando Curitiba mais do que nas últimas semanas. Apenas no sorteio mais recente, o segundo de três previstos para esta semana, cinco apostadores da capital paranaense ficaram “pela boa”, a apenas uma dezena do prêmio milionário da loterias que mais distribui dinheiro no Brasil.

>>> Veja o resultado da Mega-Sena 2487 desta quinta-feira

As lotéricas quase “pé quente” foram as Loterias GP, que fica na João Betega, no bairro Portão, a Loterias Trevo do Tarumã, que fica dentro de um supermercado, a Lotérica do Mercado Municipal, no Centro, a Lotérica Mocelin, no Capão da Imbuia, e Multi Loterias, no bairro Cristo Rei. O prêmio para quem acertou cinco dezenas foi de R$ 14.175,63.

Além dos “quase milionários” de Curitiba, apostadores de Corbélia, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Sarandi e Ponta Grossa também chegaram perto do prêmio máximo da Mega-Sena.

No sábado (4) o prêmio será de R$ 4 milhões e as apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas e também pelo Portal Loterias Online.