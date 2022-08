Na internet, entre as várias teorias sobre as figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo de 2022, circulam vídeos em que pessoas aparecem pesando os pacotinhos como forma de encontrar aqueles que possuem as figurinhas extras. Segundo os relatos, os pacotes normais pesam 4g. Quando tem figurinha especial, o peso seria de 5g.

+Leia mais! Álbum da Copa do Mundo de 2022 tem mesmo figurinhas sendo vendidas por até R$ 9 mil?

Carolina Motta se diverte com a criatividade das teorias criadas pelos colecionadores. “Se você tem uma figurinha a mais, ela vai pesar a mais no pacote. Mas as pessoas que filmaram compraram e pesaram em casa”, diz, ao lembrar que os comerciantes não permitirão que os pacotes sejam pesados antes de serem vendidos.

“Tem gente que pergunta se é preciso ir a bancas de jornais diferentes para completar o álbum e não tem como saber disso porque nós não temos esse controle”, acrescenta Carolina.

Ela também brinca com outras lendas que já chegaram à editora. “A gente já recebeu questionamento se havia um holograma nas figurinhas e, no caso de alguém encontrar, a Panini pagaria R$ 1 milhão. É mentira.”