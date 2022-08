O Senado Federal abriu concurso com 22 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, a depender do cargo escolhido. Os editais foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (23). Os salários vão de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68. As informações são da Agência Senado.

São ofertadas vagas para analista legislativo/diversas especialidades (11 vagas); analista legislativo/registro e redação parlamentar (1 vaga); advogado (1 vaga); consultor/diversas áreas (2 vagas); e técnico legislativo/policial legislativo (7 vagas).

Inscrição e provas

O processo seletivo será feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as inscrições poderão ser feitas no site da instituição no período de 23 de agosto (esta terça), a partir das 16h, até 21 de setembro de 2022.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases, em Brasília. No dia 6 de novembro, ocorrerão as provas objetiva e discursiva para técnico e analista, e somente objetiva para advogado e consultor. No dia 27 de novembro, será a vez da prova discursiva para advogado e consultor.

A taxa de inscrição custa R$ 55 (técnico legislativo), R$ 73 (analista legislativo) e R$ 94 (advogado). Os candidatos aos cargos deverão ter ensino superior completo, desde que realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de outras exigências de acordo com a vaga de interesse.

Os editais estão de acordo com a legislação relacionada à reserva de vagas para candidatos com deficiência e candidatos negros.

Confira os editais

EDITAL Nº 1

EDITAL Nº 2

EDITAL Nº 3

EDITAL Nº 4

EDITAL Nº 5