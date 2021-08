Uma iniciativa considerada inédita chega para impulsionar a literatura brasileira quando o assunto é cerveja. Neste Dia Internacional da Cerveja (6), estudantes maiores de idade, professores, acadêmicos, sommeliers e entusiastas dessa bebida icônica têm novos motivos para brindar.

A Editora Krater, junto com a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, lançam, hoje, o concurso para encontrar o mais novo autor ou autora de uma publicação cervejeira no país. Veja o link no final do texto.

Em um cenário ainda pouco favorável de incentivo e estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento de talentos nas pesquisas nacionais sobre ingredientes, manejo de plantações, processos produtivos e estilos cervejeiros, a iniciativa literária surge como uma porta de entrada para a democratização e fomento do conhecimento brasileiro sobre a ciência por trás da cerveja.

O vencedor ou vencedora contará, inicialmente, com pelo menos mil exemplares de sua obra impressos, além do adiantamento de royalties no valor de R$ 5.000,00. “Temos grandes especialistas em cerveja aqui no Brasil, e o histórico da Editora Krater mostra que há uma enorme demanda por referências bibliográficas de qualidade sobre o assunto. Desde o início, sempre tivemos a intenção de não apenas traduzir obras estrangeiras, mas também de fomentar autores nacionais”, conta o cofundador da Editora Krater, Diego Masiero.

Ainda de acordo com o gestor, o Edital da Nova Publicação Cervejeira é uma iniciativa que busca viabilizar o desenvolvimento de novas obras escritas em português, que já são publicadas com o aval de um grupo de jurados especialistas e a garantia de retorno financeiro para o autor.

Um novo capítulo

O projeto deve impactar uma legião de entusiastas com projetos e ideias guardados na gaveta e preencher uma lacuna de anos no setor, que gera, direta e indiretamente, mais de dois milhões de empregos, de acordo com dados da SINDICERV, Sindicato Nacional de Indústria Cervejeira.

“Desde a criação da Academia da Cerveja, vemos o quanto a ciência por trás da cerveja interessa o brasileiro. E é indiscutível quantos talentos nós vemos nascer todos os dias, seja com o estudo de uma nova técnica de cultivo, a defesa de um novo estilo de cerveja brasileiro, ou pesquisas sobre uma nova levedura. Assuntos que merecem ser registrados para ampliar e compor a nossa literatura, que ainda engatinha”, explica Alexandre Esber, professor, mestre-cervejeiro e gerente da Academia da Cerveja.

A Academia da Cerveja, que fomenta conhecimento e cultura cervejeira, foi lançada pela Ambev, em 2020, com o objetivo de democratizar o acesso à informação sobre uma das bebidas mais consumidas no país. O executivo afirma que a parceria com a Editora Krater não poderia chegar em melhor momento, “estamos muito animados em apoiar um projeto que empodera talentos no Brasil, ao lado de uma empresa que é referência em educação cervejeira para todo beer lover”.

Acessibilidade na educação cervejeira

Qualquer pessoa, maior de 18 anos, que tenha interesse em transformar sua ideia sobre a temática da cerveja em publicação, pode se inscrever no Edital da Nova Publicação Cervejeira até 30 de novembro de 2021. Após a data, começam as fases do voto popular e avaliação do corpo de jurados.

Para participar, é necessário preencher, gratuitamente, a ficha de inscrição pelo site, apresentando título da obra, sumário do livro, obra completa ou trecho com número de caracteres mínimo. O conteúdo proposto deve ser inédito e não há limite de subscrição de material por candidato.

>>> Quem quiser participar pode fazer sua inscrição pelo site do concurso.

