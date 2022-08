De 7 a 10 de setembro, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, sediará a 39ª edição do Congresso Brasileiro de Reumatologia. O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), reunirá mais de 300 palestrantes nacionais e internacionais em quatro dias de discussões, apresentações de casos, mesas redondas e conferências debatendo os principais e mais atuais temas da especialidade. Entre os palestrantes, 15 médicos paranaenses (veja lista abaixo).

O encontro reunirá profissionais renomados do setor de países como Estados Unidos, Espanha, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, entre outros. Além de uma extensa programação que contará com cursos, mesas redondas, conferências, sessões de temas livres e simpósios, o evento também promoverá encontro de pacientes, concurso de imagens científicas, premiações, entre outras atividades de interesse dos participantes.

Entre os muitos assuntos abordados estão a visão atual da osteoporose, novos tratamentos para síndromes autoinflamatórias, neuroimunologia aplicada à reumatologia, síndrome pós-Covid 19 em pacientes com doenças reumatológicas, ética média na era da tecnologia da informação e os mais recentes avanços da especialidade em uma programação diversificada e dinâmica.

“Esse é primeiro evento totalmente presencial dos últimos dois anos, a comissão científica e organizadora trabalharam intensamente para proporcionar dias de muito aprendizado e de troca de experiências entre os profissionais da reumatologia no país”, explica Dr. Ricardo Xavier, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

“A especialidade tem progredido muito nas últimas décadas e esperamos receber a participação de cerca de 2.500 médicos, nesse que é um dos maiores eventos do setor no mundo, para debater o impacto das principais doenças reumáticas na população em um grande fórum para a atualização e interação sobre novas linhas de tratamento e pesquisa”, afirma Dr. Claiton Brenol, presidente do XXXIX Congresso Brasileiro de Reumatologia.

Conhecidas popularmente como “reumatismo”, as doenças reumáticas atingem mais de 15 milhões de brasileiros e são caracterizadas por diferentes distúrbios que atingem o aparelho locomotor, atacando ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Em geral, as doenças provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e também de aposentadorias por invalidez. Entre as principais doenças reumáticas podemos citar a osteoporose, a artrose, a artrite reumatoide, as tendinites, as bursites, a febre reumática, o lúpus eritematoso sistêmico (LES), a fibromialgia, entre outros.

Palestrantes do Paraná

Segue relação dos médicos reumatologistas e profissionais da saúde do Paraná. que participarão do 39° Congresso Brasileiro de Reumatologia como palestrantes frente suas áreas de atuação.

Andreas Funke (PR)

Especialista em Reumatologia pela UFPR Ex-Fellow em pesquisa da Síndrome Antifosfolípide – Hospital St. Thomas, Londres, Reino Unido Médico Responsável pelo Ambulatório de SAF e Vasculites do CHC-UFPR Membro da Comissão de Síndrome Antifosfolípide da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

Antonio Carlos Monteiro Ribas (PR)

Reumatologista, T.E. Presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia (SPR), gestão 2021-2022

Antonio Techy (PR)

Antonio Techy – Médico prática privada – Reumatologista, Médico do Trabalho. Perito Judicial. Ex- Conselheiro do CRM Pr. Ex Perito do INSS Membro ativo da Comissão de Reumatologia Ocupacional da SBR.

Carolina de Souza Müller (PR)

Professora de Reumatologia da Universidade Federal do Paraná. Responsável pelos Ambulatórios de Esclerose Sistêmica e de Capilaroscopia Periungueal do Hospital de Clínicas da UFPR. Diretora Científica da Sociedade Paranaense de Reumatologia (SPR).

Daniela Matheus (PR)

Psicóloga formada pela UFPR, especializada em Saúde Coletiva(UP,Curitiba), Análise do Comportamento (UP, Curitiba) e Terapia Familiar e de Casais (Intercef, Curitiba). Pós graduação em ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso), em andamento. Atua em consultório particular, com foco em pacientes com dor crônica e zumbido.

Eduardo dos Santos Paiva (PR)

Professor Adjunto Reumatologia HC-UFPR. Secretário da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Fellow, American College of Rheumatology

Felipe Merchan Ferraz Grizzo (PR)

Médico Reumatologista pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), com área de Atuação em Densitometria Óssea. Mestre, Doutor e Professor Adjunto da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Pesquisador Clínico no Paraná Medical Research Center (PMRC). Membro do Comitê de Doenças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Membro do Comitê de Densitometria da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

Fernando Augusto Chiuchetta (PR)

Médico Reumatologista. Certificado de Atuação na Área de Dor pela Associação Médica Brasileira. . Preceptor de Reumatologia para a Residência do Hospital da XV – Curitiba Coordenador da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

Marco Antônio Araújo da Rocha Loures (PR)

Doutor Universidade Estadual de Maringá. Presidente Sociedade Paranaense de Reumatologia 2016-2019. Presidente Eleito da Sociedade Brasileira de Reumatologia 2022-2024.

Margarida de Fatima Fernandes Carvalho (PR)

Pediatra, reumatologista e reumatologista pediatra. Membro de Departamento de Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora em Pediatria pela FMUSP.

Marília Barreto Gameiro Silva (PR)

Professora Assistente de Reumatologia Faculdade Mackenzie do Paraná. Reumatologista do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie Membro da Comissão de Osteoartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). Presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia 2009-2012

Sebastião Cézar Radominski (PR)

Prof adjunto de Reumatologia da UFPR EX- Presidente da SBR 2000-2002 EX- Presidente da ABRASSO 2013-2014. Na agenda do próximo dia 10 de setembro, durante o 39° Congresso Brasileiro de Reumatologia, o reumatologista Dr. Sebastião César Radominski (Paraná) apresenta diversas novidades no manejo terapêutico com alternativas cada vez mais interessantes para pacientes, que falham ou têm contraindicação aos fármacos mais antigos durante seu tratamento.

Sérgio Candido Kowalski (PR)

Professor Adjunto de Reumatologia UFPR. Assistant Professor, Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact- McMaster University – Canada. Membro do GRADE Working Group.

Valderílio Feijó Azevedo (PR)

Professor adjunto em Reumatologia UFPR. Chefe do serviço de Reumatologia Hospital Santa Cruz-Rede D’Or. Coordenador da comissão de Biotecnologia da Sociedade Paranaense de Reumatologia (SPR).

Vivian Domit Pasqualin Wojcikiewicz (PR)

Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Fisioterapia Ortopédica e Traumatologica e Terapias Manuais e Posturais. . Mestre em Tecnologia em Saúde. Bioengenharia. Idealizadora do Fibrocuritiba e membro do GIPZ. Coordenadora da Clínica de Saúde e Reabilitação de Curitiba – Clisare.