O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira (7) o aumento nas faixas de renda do programa habitacional Casa Verde e Amarela. Com os novos tetos de renda, mutuários que recebem até R$ 8 mil passarão a ter acesso ao programa. A expectativa é que os novos valores entrem em vigor em 18 de julho. As mudanças foram as seguintes.

O teto da faixa 1 foi mantido em R$ 2,4 mil. A faixa 1,5, que anteriormente era de R$ 2,4 mil a R$ 2,6 mil, agora é de R$ 2,6 mil a R$ 3 mil. A faixa 2 foi ampliada de R$ 2,6 mil a R$ 3 mil, para os valores de R$ 3 mil a R$ 4,4 mil. Já a faixa 3, que antes era de R$ 3 mil a R$ 7 mil, foi ampliada de R$ 4,4 mil a R$ 8 mil.

Cada faixa tem subsídios e programas diferenciados. Segundo o Conselho Curador do FGTS, a atualização das faixas de renda tem como objetivo destravar o programa habitacional e melhorar as condições para as construtoras, pressionadas pelo aumento dos custos, pelos juros altos e pela inadimplência.

Segundo o Secretário Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Santos, as medidas ampliam em até R$ 19 mil a capacidade de financiamento das famílias. As reduções de juros, provocadas pelo número maior de famílias com acesso às faixas mais baixas do programa, ficarão entre 0,75 e 1,16 ponto percentual, dependendo da renda do mutuário. A queda das taxas, destacou, beneficiará até 31 % da carteira do Casa Verde e Amarela.

O Conselho Curador também aprovou reduções de juros no Pró-Cotista, programa destinado a quem não tem acesso ao Casa Verde e Amarela. As taxas para imóveis avaliados em até R$ 350 mil cairão de 8,66% para 7,66% ao ano. Os juros para unidades acima desse valor cairão de 8,66% para 8,16% ao ano. Com informações da Agência Brasil.

