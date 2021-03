A pandemia do coronavírus fez o brasileiro pensar mais no ambiente onde vive e também em suas finanças. Embora muita gente tenha encontrado dificuldades em organizar as contas, boa parte da população deixou de gastar dinheiro em “saídas” ou supérfluos e decidiu dar um destino mais inteligente para seus vencimentos.

As perguntas que surgiram no meio desse processo foram: De que forma resolver as pendências, seja com uma reforma de readequação de ambiente ou buscando um novo imóvel, sem comprometer o orçamento? Como investir com segurança? Como iniciar um planejamento financeiro?

>>> Clique aqui para se inscrever no webinar gratuito

O consórcio de imóveis pode ser uma boa alternativa. Segundo Anderson Luiz Marini, gestor das unidades Joinville/América, Guaramirim e Balneário Camboriú da Ademicon, o conceito de previdência imobiliária é a sensação do momento. “O consórcio te obriga a guardar um dinheiro, mas não é igual uma poupança. O valor do crédito é reajustado anualmente pelo INCC (9,37% no acumulado dos últimos 12 meses). A parcela sobe um pouco, mas o ganho é real”, conta.

Anderson Mairini, licenciado Ademicon. Foto: Arquivo Pessoal

Mas a vantagem é maior ainda quando se fala da aquisição e contemplação da cota. “Depois que o consorciado contempla a carta, por lance ou sorteio, ele compra um imóvel e põe para alugar. O aluguel paga a parcela do consórcio, deixando-o livre financeiramente para comprar outra cota. Quando ele contemplar essa nova cota, repete o processo. Num prazo de 10 ou 15 anos ele pode ter três, quatro, até cinco imóveis nesse processo”, explicou.

Diferente da previdência normal, quando se escolhe receber o dinheiro pago ao longo de determinado período ou um valor mensal, no consórcio chamado de previdência imobiliária você tem os dois. “O imóvel (e seu valor) é seu e o rendimento que ele trará mensalmente também. É um grande negócio”, concluiu.

Evento gratuito e online

Para falar mais sobre esta modalidade e informar sobre todas as possibilidades oferecidas pelos consórcios, a Ademicon (novo nome da Ademilar) realiza em parceria com a HAUS um webinar especial com vários especialistas em consórcios. É uma oportunidade única e, melhor ainda, gratuita para que você tire suas dúvidas sobre cartas de crédito. O encontro será na terça-feira, dia 9 de março, às 19h.

>>> Clique aqui para se inscrever no webinar gratuito

Tá pensando em mudar de casa? Ou reformar o seu imóvel? Quem sabe investir o seu dinheiro em algo que lhe traga um bom rendimento no futuro?

Confira dicas e lições de quem fez isso durante a pandemia. O bate-papo (webinar) terá a participação dos consultores financeiros Handerson Brito e Adriano Bruni; e a CEO do Grupo Ademicon, a empresária Tatiana Schuchovsky Reichmann. O papo será mediado pela jornalista Daniela Nogueira, editora da HAUS.

Veja alguns dos temas deste webinar:

Como tirar do papel o planejamento financeiro;

Como o consórcio pode contribuir como um investimento seguro;

Consórcio cabe no meu bolso?

O bê-a-bá do consórcio: o que é, como funciona, opções de cartas de créditos

As inscrições para o Webinar Papo de Consórcio não têm custo. Para se inscrever basta clicar >>> NESTE LINK <<< e informar o seu e-mail.