Alessandra Sampaio, mulher do jornalista britânico Dom Phillips, afirmou nesta segunda-feira (13) que dois corpos foram encontrados na região onde o marido e o indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam desaparecido, de acordo com o canal GloboNews. As autoridades ainda não confirmaram a informação.

LEIA TAMBÉM – Locutor de rodeios é o mais novo deputado federal do Paraná

Dom e Bruno estão desaparecidos na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, desde o dia 5 de junho.

Procurado pelo UOL, Marcus Farias Sampaio, cunhado de Dom Phillips, confirmou a informação sobre a localização de dois corpos durante as buscas. Contudo, negou que eles tenham sido identificados.

“[Minha irmã] foi sinalizada por um amigo agora pela manhã que dois corpos foram encontrados, mas entendemos que ainda precisam ter a identificação”, relatou, em conversa pelo WhatsApp.

+ Caçadores de Notícias: Clube de livros de Curitiba incentiva consumo de obras escritas por mulheres

Segundo Alessandra, a PF lhe confirmou a localização de dois corpos, mas disse que eles ainda precisavam ser periciados para que a identificação pudesse ser feita. Ainda de acordo com Alessandra, a Embaixada Britânica, que já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips a localização dos corpos do jornalista e do indigenista, ratificou a informação da PF. As informação são do jornalista André Trigueiro, da GloboNews.

Sampaio disse que foi comunicada primeiro pela embaixada britânica. A Polícia Federal teria entrado em contato em seguida, dizendo que os corpos ainda precisam passar por perícia para serem identificados.

VIU ESSA? Amostras que comprovam morte de Leandro Bossi são de ossada encontrada em 1993

No domingo, a PF informou que mergulhadores encontraram pertences de Dom e Bruno, incluindo uma mochila e um documento.

Amarildo da Costa Oliveira, chamado de “Pelado”, foi preso em flagrante na última terça (7), por posse de drogas e de munição de uso restrito. Ele é suspeito de envolvimento no sumiço. A defesa de Amarildo nega envolvimento dele com o desaparecimento.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix