O deputado Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (12) uma imagem do Zé Gotinha segurando uma seringa no formato de uma arma, com a mensagem “Nossa arma agora é a vacina!”.

Nossa arma é a vacina! pic.twitter.com/hNPHLVueZr — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 12, 2021

O criador do Zé Gotinha, o artista plástico Darlan Rosa, disse que considerou a “imagem terrível” e contrária aos propósitos que idealizou. A declaração foi dada ao Painel, da Folha de S. Paulo.

Rosa afirmou que não irá acionar a Justiça contra a deturpação da imagem do personagem. “É uma briga que não tem mais fim. Do outro lado o poder é muito maior”, afirmou. “É a mesma coisa de querer acabar com fake news. O primordial é esclarecer que o Zé Gotinha foi criado para educar. Só a informação e a ciência podem nos ajudar”.

O artista foi contratado em 1986 para desenhar um símbolo para a campanha de erradicação da pólio pelo Unicef. “É tudo o que eu não penso. Ele foi concebido como personagem educativo. Não há nada de educativo numa arma”.