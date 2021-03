Os números da covid-19 em Curitiba seguem alarmantes. A cidade registrou, nesta terça-feira (16), 1.213 novos casos de contaminação pelo coronavírus e 41 mortes de moradores da cidade, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Trinta e dois desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As novas vítimas são 21 homens e 20 mulheres, com idades entre 37 a 95 anos. Do total de vítimas fatais, cinco não tinham fator de risco para complicações da covid-19. Até agora são 3.305 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 159.950 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. São 14.164 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

142.481 pacientes estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Leitos do SUS

Nesta terça-feira (16/3), a taxa de ocupação dos 474 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 97%. No momento restam 13 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 840 leitos clínicos está em 96% nesta terça-feira (16/3), restando 34 leitos livres para internação de pacientes.

Nesta terça-feira (16/3), houve a ativação de cinco leitos novos de UTI no Hospital Evangélico Mackenzie.

Números da covid-19 em 16 de março

1.213 novos casos confirmados

41 novos óbitos (32 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 159.950

Casos ativos – 14.164

Recuperados – 142.481

Óbitos – 3.305