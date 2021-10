O desabamento de uma gruta na manhã desta domingo (31) em Altinópolis, no interior de São Paulo, soterrou ao menos dez pessoas que participavam de um treinamento como bombeiros civis.

De acordo com a prefeitura, havia um grupo de 26 no local no momento do desabamento. Segundo o município, o acidente ocorreu na gruta Duas Bocas.

LEIA TAMBÉM:

>> Cassino em Curitiba é fechado após apreensão de mais de 50 caça-níqueis

>> Tem 50 anos e ainda não pensou na aposentadoria? Calma que ainda dá tempo

O Corpo de Bombeiros informou em uma rede social a existência de dez vítimas. Segundo a corporação, três foram retiradas do local com fraturas e hipotermia e sete continuavam sob os escombros -16 não sofreram acidente. Foram mobilizadas para a ocorrência quatro viaturas e 15 bombeiros.

O 9º Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto declarou, também em sua rede social, que “uma vítima soterrada na zona quente” foi retirada.

“Local bem colapsado e de muito risco. Necessário utilização de várias escoaras para execução de trabalho seguro”, informou o grupamento.

Web Stories