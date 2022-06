O preço médio do diesel está mais alto do que o da gasolina, segundo o boletim da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado na sexta-feira (24). É a primeira vez que isso acontece desde que a agência passou a monitorar os preços, em 2004.

LEIA TAMBÉM:

>> Jovem morre em grave acidente de moto na Praça do Japão em Curitiba

>> Sem água! Conserto de adutora da Sanepar afeta abastecimento em Curitiba e RMC

>> TikTok deve tirar do ar conteúdos impróprios a menores de 18 anos, determina Ministério da Justiça

No país, o valor médio do diesel comum (S-500) chegou a R$ 7,56 e o do S-10 a R$ 7,67. Já o preço médio da gasolina comum estava em R$ 7,39. Mesmo a gasolina aditivada estava mais barata, na média, do que o diesel: R$ 7,48. O aumento registrado em relação à semana anterior foi de 9,6% para o diesel e 2,2% para a gasolina.

Mato Grosso foi o estado onde a ANP verificou o preço mais alto do litro do diesel S-10 (R$ 9,15). Já o litro do diesel comum mais caro foi encontrado no Acre, por R$ 8,95. São Paulo, por sua vez, tinha a gasolina comum mais cara do país, chegando, em alguns postos, a R$ 8,89 o litro. A aditivada mais cara foi registrada em Magé, no Rio de Janeiro, por R$ 9,28.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu Curitiba e região Frente fria chegando! Confira a previsão Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão Úrsula afirma a Eugênio que esta grávida