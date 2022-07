O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado morto na noite de terça-feira (19), próximo ao edifício-sede do banco, em Brasília. Segundo as primeiras informações, o corpo do executivo foi localizado na parte externa do edifício por um vigilante e inicialmente o caso é tratado como uma situação de suicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Por nota, a empresa afirmou que lamenta o ocorrido e que está colaborando com as investigações. “Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido”, informou a Caixa.

A diretoria comandada por Batista foi responsável por receber as primeiras denúncias de assédio sexual feita por funcionárias contra o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que pediu exoneração do cargo após o caso se tornar público.