O atual diretor-geral do Detran do Paraná e ex-secretário de Segurança no governo de Beto Richa, Wagner Mersquita é um dos nomes cotados em Brasília para assumir a direção geral da Polícia Federal. O nome de Mesquita foi citado pelo novo ministro da Justiça Anderson Torres, que já avisou que fará mudanças no comando da corporação.

Wagner Mesquita trabalhou com o atual ministro na Polícia Federal e tem sido um nome de confiança de Anderson Torres. De acordo com o blog da jornalista Bela Megale, em O Globo, outros nomes também foram citados. Entre eles Alessandro Moretti, que foi secretário- adjunto de Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o atual superintendente da PF no DF, Márcio Nunes de Oliveira, e o superintendente da PF em Minas Gerais, Cairo Duarte.

Torres e Mesquita atuaram juntos, em ações de combate ao tráfico internacional de drogas pela Polícia Federal. Ambos foram colegas de academia na Drug Enforcement Administration (DEA), nos Estados Unidos.

