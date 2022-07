Não sei se você já passou por isso, mas deve ser um sentimento maluco acertar “na trave” de uma Mega-Sena acumulada. Nesta quinta-feira (30), a Caixa sorteou o concurso 2496 da Mega, segundo de três concursos previstos para a maior loteria do Brasil, e três paranaenses, sendo dois apostadores de Curitiba, acertaram cinco dos seis números da sorte. Ou seja, Curitiba e a cidade de Porecatu, no Interior, têm novos “quase milionários”.

Os números sorteados você pode conferir clicando aqui. O prêmio para que acertou cinco números é de R$ 54.317,58.

Uma das apostas de Curitiba foi feita na Loterias do Ceasa, no bairro Tatuquara, e outra foi registrada nas Loterias Imperador, que fica na Rua Voluntários da Pátria, no coração da capital paranaense. No caso dessa última, trata-se de um bolão com oito dezenas, premiando certamente mais de um apostador. Neste caso, o prêmio foi de R$ 163.114,71. Em Porecatu, no Norte do estado, a aposta foi na Loteria Pontes.

O prêmio para o próximo sorteio, no sábado (2), será de R$ 46 milhões no concurso 2497.

