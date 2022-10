Essa quinta-feira (14) foi de pura emoção para os donos de duas apostas de Curitiba, que ficaram a um número de faturar o prêmio da Mega Sena 2528, sorteado na noite desta quinta-feira (13). Cada uma das apostas faturou R$ 52,8 mil com a quina da Mega Sena. Houve ainda no Paraná uma aposta que faturou a quina em Jacarezinho, no norte do Estado. Como o sorteio acumulou, o concurso 2529 da Mega-Sena vai pagar R$ 23 milhões neste sábado.

+Jogou nas loterias? Veja aqui todos os resultados de quinta-feira!

As apostas da sorte que faturaram a quina em Curitiba foram todas simples, com seis números. Foram feitas na Casa Lotérica Mateus Leme e na Lord Loterias. Cada uma delas faturou R$ 52,8 mil.

Apostas do Paraná que faturaram a quinta na Mega-Sena 2528

Cidade Local de aposta Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASA LOTÉRICA MATEUS LEME 6 Não Simples 1 R$52.828,97 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$52.828,97 JACAREZINHO/PR BALCAO DA FORTUNA 6 Não Simples 1 R$52.828,97

Resultado da Mega Sena 2529?

O próximo sorteio, neste sábado (15), a Mega Sena 2529 irá pagar R$ 23 milhões. Apostar na Mega-Sena é simples. Com R$ 4,50 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.