Por apenas uma dezena, duas apostas feitas em Curitiba não levaram a bolada de R$ 3 milhões do concurso 2499 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (9). Sem acertadores, o prêmio acumulou e agora pode chegar a R$ 27 milhões no próximo sorteio, da Mega-Sena 2500, na próxima quarta-feira (13).

LEIA MAIS – Resultado de todas as loterias deste sábado (9). Confira!

As duas apostas simples de Curitiba que fizeram a quina na Mega-Sena faturaram o prêmio de R$ 74.169,24, cada. Uma delas foi feita pela internet e a outra, na Loterias Tupy, no bairro Portão.

LEIA TAMBÉM – As melhores pizzas de Curitiba! Veja indicações da turma da Tribuna

Como apostar na Mega Sena 2500

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

>> Tudo sobre loterias você confere aqui na Tribuna. Clique para conhecer!

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Jove se aceita casar com Juma Cara e Coragem Alfredo pergunta se Joca é pai de Lou Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”