O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em primeiro em uma pesquisa eleitoral para a Presidência da República nas eleições 2022. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (25) pelo Ipec. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 23% das intenções. Os dados ainda mostram o potencial de voto de cada candidato ao Palácio do Planalto e a aprovação do governo Bolsonaro.

Veja os resultados de primeiro turno (a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos):

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 49%

Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 5%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Brancos / Nulos: 10%

Não sabem / Não responderam: 3%.

Potencial de voto

A pesquisa Ipec também avaliou o potencial de voto de cada um dos candidatos. Um levantamento com o mesmo foco foi realizado em fevereiro pelo instituto. Veja abaixo a evolução de cada candidato:

Luiz Inácio Lula da Silva

Votaria com certeza ou poderia votar: 61% (era 50%)

Não votaria nele de jeito nenhum: 36% (era 44%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 3% (era 6%)

Jair Bolsonaro

Votaria com certeza ou poderia votar: 33% (era 38%)

Não votaria nele de jeito nenhum: 62% (era 56%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 4% (era 5%)

Ciro Gomes

Votaria com certeza ou poderia votar: 29% (era 25% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 49% (era 53%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 21% (era 22%)

João Doria

Votaria com certeza ou poderia votar: 18% (era 15% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 56% (era 57%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 26% (era 28%)

Luiz Henrique Mandetta

Votaria com certeza ou poderia votar: 13% (era 14%)

Não votaria nele de jeito nenhum: 47% (era 45%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 39% (era 40%)

Aprovação de Bolsonaro

De acordo com a pesquisa, a reprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou a 50%. No levantamento anterior, 39% reprovavam o presidente. Já a aprovação do chefe do Executivo é de 23%, antes ele era aprovado por 28%. Consideram o presidente como regular 26%.

O instituto avaliou o índice de confiança em Bolsonaro. Do total, 68% disseram que não confiam, 30% que confiam e 2% não sabiam ou não responderam. O Ipec também perguntou se os entrevistados aprovam a maneira do presidente de governar. Neste quesito, 66% disseram desaprovar a forma de governar de Bolsonaro, 33% aprovam, e outros 4% não souberam ou não responderam.

Metodologia da pesquisa Ipec

O levantamento do Ipec foi feito entre 17 e 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos.