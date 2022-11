Concluída a nomeação das 281 pessoas quer integrarão os 31 diferentes grupos de trabalho (GT) da equipe de transição do governo federal, o Paraná tem 14 nomes que participarão do diagnóstico da situação atual do país e da elaboração das primeiras políticas públicas do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Além da futura primeira-dama, Janja da Silva (coordenadora da organização da posse) e da presidente nacional do PT, Gleisi Hofmann (coordenadora da articulação política), a equipe de transição tem nomes políticos e técnicos paranaenses em diversos grupos de trabalho.

O ex-ministro do Planejamento e das Comunicações Paulo Bernardo (PT) coordena o GT das Comunicações. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes (PT), integra o grupo de assistência social. O deputado federal Enio Verri (PT) é membro da equipe de Orçamento e Gestão.

Os últimos integrantes da equipe de transição a serem nomeados foram o deputado federal Aliel Machado (PV), que participará do grupo do esporte e o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que participa do grupo da educação.

