Um erro aparentemente simples durante sorteio da Lotomania, concurso 2169, no Espaço Loterias da Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão vivo pelos canais da Caixa. Durante a “cantada” dos números do sorteio, o apresentador errou a dezena sorteada, o que ocasionou uma sequência de erros que deixou os internautas irritados e evidenciou um problema ainda mais preocupante.

Ao sortear a 14ª dezenas, o apresentador Ferreira Jr. anunciou o número 68, ao invés de 98 (que era o número mostrado na tela). No entanto, o número 68 já havia sido sorteado (4ª bola retirada do globo da sorte). Veja a seguir:

O erro pegou o profissional que cuida do gerador de caracteres confuso e ele parou de atualizar os números que aparecem na tela da transmissão, o que disparou uma série de críticas por parte dos internautas que acompanharam.

A coisa piorou ainda mais ao término do sorteio. O apresentador repetiu cada uma das 20 bolas sorteadas, voltou a falar duas vezes o número 68 e ao perguntar se os auditores populares confirmavam o resultado, ambos disseram: “Confirmo”. Os teóricos que questionam a credibilidade do sistema se deleitaram

A partir disso, os internautas enlouqueceram e começaram a questionar a lisura do processo e a credibilidade do sorteio, bem como utilizada dos auditores populares. “68 duas vezes… apresentador: ‘Auditores confirmam?’. Auditores: ‘sim, CONFIRMO’. Dois auditores; um comeu bola, e o outro, comeu mosca, confirmaram que são dois imprestáveis incompetentes, mas que recebem pra isso. (dinheiro jogado fora)”, disse o internauta Ariel Rodrigues.

Já Jany Maciel reclamou. “Esses auditores aí adiantam de nada. Tinham que ter visto isso do número 68 ser sorteado duas vezes e terem questionado. Como podemos confiar nesses sorteios, hein Caixa Econômica? Como assim ter 2 números repetidos? Bolas da mesma cor? Tem que haver uma auditoria nessas bolas. Vamos ligar na ouvidoria da caixa e denunciar”.

No exato momento que percebemos o erro (acompanhamos diariamente os sorteios das loterias da Caixa >>> neste link <<<), que claramente foi de leitura da dezena (por distração ou algo parecido), a Tribuna entrou em contato com a assessoria de imprensa da Caixa, ainda na noite de terça-feira.

Em seguida, enviou, seguindo orientação, um email questionando sobre o erro e, especialmente, os critérios de seleção e relevância dos ditos auditores populares, que neste caso, não conseguiram sequer observar o erro e validaram-no, gerando toda a confusão. O erro, em si, não era o fico, mas sim a atuação dos auditores.

Apesar de atualizarmos o prazo de retorno dado para a Caixa várias vezes, uma semana depois, ainda sem resposta ao pedido de posicionamento e retorno desta demanda, resolvemos publicar este conteúdo. A demora inevitavelmente contribui para que as teorias sobre a credibilidade do sistema cresçam.

