A primeira semana de aulas na rede estadual de ensino de São Paulo registrou 77 casos de Covid-19 nas escolas estaduais. Os dados estão sendo apresentados nesta terça-feira (16) pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Segundo os números mostrados, do dia 8 de fevereiro até o o último sábado (13), 15 estudantes foram detectados com o novo coronavírus e 62 docentes acabaram contaminados.

Ainda segundo a pasta da gestão João Doria (PSDB), quatro em cada dez alunos (40%) não compareceram às aulas. O número contrasta com uma sondagem feita pelo governo estadual antes do início letivo, que apontava que 70% dos pais levariam seus filhos à escola.

Os dados do governo também mostram que 97% dos docentes compareceram nas escolas, dando a entender que a greve categoria anunciada às vésperas da reabertura da escola está esvaziada.

As aulas presenciais na rede estadual de ensino foram retomadas no dia 8 de fevereiro em 4.500 escolas (85% do total de cerca de 5,3 mil). Nove em cada dez alunos da rede (3 milhões de um total de aproximadamente 3,3 milhões) estavam aptos a voltar.

A diferença de 300 mil se deu porque nem todas as prefeituras do Estado voltaram às aulas. Dos 645 municípios paulistas, as aulas foram retomadas em 516 cidades no dia 8.

Já no primeiro dia de aulas, sete escolas precisaram fechar as portas devido a casos de Covid, sendo duas delas na capital.

Por enquanto as unidades permanecem funcionando com até 35% do limite de sua capacidade, embora documento do Conselho Estadual de Educação permita que as escolas receberam até 70% dos alunos.

O teto de 35% é o mesmo imposto quando as regiões estiverem nas fases laranja e vermelha. Inicialmente a previsão é que essa situação iria vigorar durante duas semanas. O prazo serviria para avaliar as medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos para saber se eles poderiam receber mais alunos.

Neste início de volta às aulas, foram anotados 41 casos de Covid na rede privada, sendo 26 alunos e 15 professores.