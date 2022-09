Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2517 da Mega-Sena que aconteceu quinta-feira (8). O sorteio, realizado no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, premiou apenas acertadores de cinco e quatro números. Cinco paranaenses garantiram a quina da Mega-Sena, o que rendeu para cada um R$ 38,9 mil. O prêmio máximo para o sorteio de sábado (10) vai a R$ 70 milhões.

Todas as apostas feitas no Paraná que faturaram a quina eram simples, de apenas 6 números. Foram feitas em Assis Chateaubriand (Lotérica Vitória Régia), Londrina (Dia de Sorte), Maringá (Lotérica Reis e Lotérica Trevo de Ouro) e Santa Terezinha de Itaipu (Zebra da Sorte). Já na faixa dos quatro acertos, 8240 pessoas se deram bem e ficam com um prêmio de R$ 782,44.

Para prêmios de até R$ 1903,98, o ganhador pode ir até uma casa lotérica. Acima disso, só nas agências da Caixa. Acima de R$ 10 mil, com horário agendado e prazo de dois dias. Apostar na Mega Sena é muito fácil, já que com apenas R$ 4,5 você já pode concorrer a prêmios milionários. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, internet banking da Caixa e Portal Loterias Online.

R$ 70 milhões na Mega Sena 2518

Como Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena nesta quinta-feira, a bolada para o próximo sábado saltou para R$ 70 milhões.