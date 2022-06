Luccas Abagge, 32 anos, foi detido na noite de sábado (18), ao atravessar a fronteira com o Paraguai por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Luccas é filho de Beatriz Abagge, uma das condenadas pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

Segundo a Polícia Civil, Luccas portava documentos falsos com o nome de Evandro Oliveira Ribeiro ao ser parado por estar em um veículo com os faróis apagados. As autoridades consultaram o documento na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), apareceu a foto de outro condutor.

Ao verificarem o sistema, os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado, em julho de 2019, a 32 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homícidio por matar um adolescente a tiros. Em janeiro de 2019, ele foi condenado a 54 anos por outro homicídio, que aconteceu em julho de 2016.

Luccas foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã. Os policiais relataram que foi necessário usar algemas para garantir a segurança do mesmo e dos policiais. Ele permanece preso na delegacia por uso de documento falso.

