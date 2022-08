Uma onda de frio derrubará as temperaturas na maior parte do Brasil. Cidade de Santa Catarina tem previsão de -5ºC de mínima e, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de geada e até neve em determinadas áreas no final desta semana. Em Curitiba, a mínima chega perto dos 4ºC na sexta-feira (19).

+Leia mais! O que é preciso para nevar em Curitiba?

De acordo com a Metsul Meteorologia, a associação entre ar polar intenso que avança pela América do Sul e um centro de baixa pressão atmosférica a leste da Patagônia deve impulsionar a frente fria na direção do Brasil. Na sexta-feira (19), essa frente fria avança pelo país, do Sul ao Sudeste, passando pelo Centro-Oeste e chegando à região Norte.

No Paraná, General Carneiro terá mínimas de -2ºC e -1ºC na sexta e no sábado. As máximas ficarão em 9ºC e 11ºC.