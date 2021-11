No segundo dia de mobilização dos caminhoneiros, não há bloqueios em rodovias federais nem em pontos logísticos estratégicos, segundo anunciou o Ministério de Infraestrutura, no Twitter, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a pasta, a tentativa de bloqueio feita ontem (1) na BR-116, no Rio de Janeiro, foi desfeita. Na madrugada de ontem, a polícia dispersou uma manifestação no Porto de Santos.

De acordo com o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), uma das entidades que convocou a mobilização, contra a alta no preço dos combustíveis, a polícia agiu com violência e sem diálogo para desfazer o ato. Procurada, a PRF ainda não se manifestou sobre as denúncias da CNTRC.

