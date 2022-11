O clima de Copa do Mundo já toma conta dos torcedores pelo Brasil. Para dar uma ajudinha na torcida, a marca brasileira de refrigerante Guaraná Antarctica lançou uma linha de refrigerantes com sabores inspirados em ingredientes que sorte: sal grosso, romã, canela, alecrim e pimenta. Porém, estes sabores não serão comercializados.

A linha Guaraná Antarctica Simpatias foi criada para presentear funcionários que trabalham com a seleção brasileira, além de familiares e amigos dos jogadores.

“Se a missão é levar energia positiva para nossa seleção brasileira, vale até arriscar uma simpatia. Afinal de contas, sorte nunca é demais”, disse a empresa.

Fazem parte da campanha Marília Nery, esposa do convocado Éverton Ribeiro, e Cristiane Tolentino, mãe de Lucas Paquetá; além de os influenciadores Fred, do Desimpedidos, e Wallace Neguere, Jukanalha e Jojoca, da NWB.

Não estão à venda

Apesar de os sabores da linha aguçarem fãs do refrigerante no Brasil, a marca informou que estes produtos não estarão à venda. O público poderá prová-los, apenas nos eventos promovidos pela CBF, no Brasil, durante a Copa do Mundo do Catar.

Veja que incrível!