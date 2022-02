O conflito deflagrado no leste europeu, após a invasão da Ucrânia pelo exército russo, pode trazer consequências graves para a economia e o agronegócio paranaense. O efeito vai desde o aumento nos valores de insumos necessários na produção de grãos no estado até uma escalada nos preços de produtos nas prateleiras de supermercados.

Isso porque a Rússia é a maior fornecedora dos insumos utilizados na produção de fertilizantes no Brasil, e em consequência no Paraná. Ouvido pela Gazeta do Povo, o gerente executivo do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Paraná (Sindiadubos), Décio Luiz Gomes, explicou que apesar de o palco da guerra estar a milhares de quilômetros de distância, não há como escapar dos efeitos econômicos produzidos pelo conflito.

Segundo o diretor, 80% do volume de fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras correspondem a produtos importados. A dependência externa é ainda maior em relação a alguns produtos específicos, como o cloreto de potássio, utilizado na fabricação de adubos. “Nosso país importa 95% do volume utilizado por aqui. Os maiores produtores são Canadá, Belarus e a Rússia. Existe um Plano Nacional de Fertilizantes em discussão pelas autoridades em Brasília, que tenta diminuir essa dependência. Mas isso é algo que precisa ser pensado a muito longo prazo. No Brasil temos uma única mina de cloreto de potássio no estado de Sergipe, que atende esses 5% que o país não importa”, detalhou.

A análise é semelhante à do diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Um dos portos administrados por Garcia, o de Paranaguá, recebe uma de cada três toneladas de fertilizantes importados da Rússia pelo mercado brasileiro. Segundo ele, a situação desse mercado já enfrentava instabilidades antes mesmo da invasão russa à Ucrânia.

Cargas de fertilizantes no Porto de Paranaguá. Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Rússia sinalizou que irá segurar exportação de fertilizantes

“Antes dessa crise toda que estourou com a invasão, Belarus já estava com dificuldades para exportar seus produtos. Já vínhamos com o setor combalido. Agora, entra em cena essa crise na Rússia, que já sinalizou que vai segurar esses produtos por lá por enquanto. A situação já era alarmante, e esse conflito vai impactar primeiro na alta do preço desses insumos, que certamente vão entrar em falta. Um fornecedor que poderia entrar em ação seria o Canadá, mas mesmo sendo um grande produtor não tem condições sozinho de atender essa demanda deixada em aberto pela Rússia e por Belarus”, apontou.

Os impactos, dizem os entrevistados, devem ser sentidos com mais intensidade no mercado paranaense a partir do segundo semestre. Isso porque, como explicou o gerente do Sindiadubos, os maiores produtores rurais já haviam antecipado as compras. “Para essa safra de 2022 a impressão que temos é de que poderá haver alguns casos pontuais de falta de fertilizantes. Esses produtores já estão com esses produtos comprados, em alguns casos já estocado, em outros casos nos navios a caminho do Brasil. O que nós imaginamos de potencial prejuízo é nas safras do segundo semestre. Essas sim poderão sofrer com uma indisponibilidade severa de fertilizantes”, alertou Gomes.

Falta de fertilizantes terá efeito cascata no preço dos alimentos

O administrador do Porto de Paranaguá lembrou que o mercado de fretes marítimos já vinha sofrendo uma alta nos custos devido à pandemia. “Agora, o petróleo bateu na casa dos US$105 o barril. É o maior valor em muito tempo, e isso acaba contribuindo para custos ainda maiores de frete, o que impacta no preço final de todos os produtos, desde os insumos utilizados na produção até o preço final na prateleira do mercado”, comentou.

“No final das contas”, disse Garcia, “isso se reflete na movimentação aqui do Porto de Paranaguá. E isso não é só no Paraná, mas também envolve Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai. Tem cargas de fertilizantes que entram aqui em Paranaguá com destino final em Rondônia. Toda essa cadeia pode sofrer, e o porto naturalmente acompanha esse movimento”.

“Quando aumenta a produção e a exportação, a nossa movimentação aumenta, e assim é também no sentido contrário, quando a produção cai e a importação segue no mesmo caminho. É um cenário, por enquanto de conjecturas, suposições. Estamos acompanhando as análises de mercado, mas é um momento de apreensão, certamente. O efeito, todos sabemos, será o aumento nos custos da produção. Aumentando esse custo, os efeitos vêm em cadeia, como aumento da inflação e diminuição do poder de compra da população. Sobe o adubo, sobe a soja, sobe o óleo, sobe a ração, sobe o preço da carne de frango. É um efeito em cadeia”, pontuou.

