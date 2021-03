A Hora do Planeta 2021, um ato simbólico organizado pela World Wildlife Fund (WWF), é neste sábado (27), das 20h30 às 21h30. A ideia é apagar as luzes por uma hora com o objetivo de mostrar que nos importamos com nosso planeta. Além das ações individuais, várias cidades e empresas irão participar do ato.

LEIA MAIS – Instagram anuncia recursos de segurança pra limitar contato de crianças e adolescentes com adultos

O movimento mundial começou em 2007, na Austrália, e a cada ano ganha mais adeptos. Com a pandemia da covid-19, uma série de atividades que eram presenciais como shows e eventos foram cancelados, mas manifestações acontecem via internet com discussões sobre a crise climática, desigualdade social e tantos outros temas.

A ideia dos organizadores é proporcionar uma conversa sobre os limites que o planeta está chegando com as atividades econômicas. “Biodiversidade e natureza sustentam nossas vidas, nossas economias, nossa saúde, nosso bem-estar, nossa felicidade. É o alicerce do nosso planeta vivo. Estamos empurrando o planeta e seus sistemas naturais até o limite. A Hora do Planeta é nossa chance de usar nosso poder, como indivíduos e como um coletivo, para exigir e agir em prol da proteção deste planeta como recompensa a tudo que nos dá”, disse Marco Lambertini, diretor-geral do WWF Internacional.

LEIA TAMBÉM – Dez caminhões americanos Peterbilt 389 chegam ao Paraná. Veículos seguem para colecionadores

A WWF saliente que a Hora do Planeta não se trata de um “apagão”, e sim de uma ação voluntária. Sendo assim, nem todas as luzes de uma cidade serão apagadas, mantendo-se principalmente aquelas necessárias para a segurança, tais como semáforos e luzes de ruas. A data foi escolhida pela proximidade com o equinócio de primavera, no Hemisfério Norte, e o de outono, no Hemisfério Sul. Isso vai permitir que o impacto visual, ao desligar-se as luzes, seja maior, uma vez que o fim do dia acontece em momentos próximos nos dois hemisférios.

Dicas do que fazer na Hora do Planeta

Apagar as luzes pode ser chato, mas a WWF separou algumas dicas para o que fazer na Hora do Planeta. Só tenha bateria no celular ou tablete, né?

Faça um jantar ou lanche à luz de velas;

Brinque com as crianças (brincadeira de sombras ou caça ao tesouro, por exemplo);

Monte uma barraca utilizando lençóis, travesseiros e almofadas e finja estar em um acampamento;

Faça live com os amigos ou familiares e reforce com eles a importância do momento

Ao postar sobre a Hora do Planeta em suas redes sociais, não deixe de usar as hashtags #HoraDoPlaneta ou #ConectadoNoPlaneta. Se preferir, utilize as hashtags globais #EarthHour e #Connect2Earth. Com isso, um maior número de pessoas poderá saber desse movimento.