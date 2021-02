Mais de 204 mil vagas de trabalho temporário foram abertas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dois editais publicados nesta quinta-feira (18). Ao todo, 204.307 pessoas irão trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021. As vagas oferecidas estão dividas em 181.898 para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM) em 5.297 municípios do país. Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe, empresa organizadora dos processos seletivos.

Segundo o IBGE, as inscrições para ACM e ACS começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março, pela internet. Já para recenseador, as inscrições serão realizadas de 23 de fevereiro a 19 de março. A taxa de inscrição – que é de R$ 39,49 para ACM e ACS, e de R$ 25,77 para recenseador – poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para ACM e ACS, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para ACM e ACS, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Remuneração e jornada de trabalho

A remuneração para agente censitário municipal (ACM) é de R$ 2,1 mil e R$ 1,7 mil para agente censitário supervisor (ACS).

Para as vagas de nível médio, os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de ACM, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. Já o ACS supervisiona as equipes de recenseadores.

Com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias, além do salário, ACM e ACS terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital.

Já os recenseadores recebem por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando também a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

No site do Censo 2021 haverá um simulador em que os candidatos poderão estimar a remuneração, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da covid-19. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.

No dia da prova, os candidatos deverão levar caneta esferográfica cor preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento original com foto. Protocolos sanitários de prevenção da covid-19 serão detalhados em edital específico sobre os locais de prova, exigindo o uso de máscaras, o distanciamento entre candidatos e aplicadores de prova, disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e medidas para evitar aglomerações. O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo e terá sua prova anulada.

Censo 2021

De acordo com o IBGE, a partir de agosto até outubro deste ano, cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.

A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.