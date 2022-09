A Receita Federal deve liberar, nesta sexta-feira (23), a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O contribuinte com direito aos valores e que não estiver neste lote caiu na malha fina. Para receber, será preciso enviar uma declaração retificadora.

LEIA TAMBÉM – Ceasa de Curitiba é opção de economia para famílias. Sabia que você pode comprar frutas, legumes e até flores?

O pagamento da restituição está previsto para ocorrer na sexta-feira (30). O dinheiro cai na conta informada pelo contribuinte ao declarar o IR. Também é possível receber por meio de Pix.

A consulta à restituição é feita apenas a partir da data em que a Receita libera as informações. É possível saber se vai receber por meio do site receita.fazenda.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS. Há ainda a possibilidade de fazer a consulta no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita.

LEIA AINDA – Preço do diesel é reduzido pela Petrobras nas refinarias; corte é de R$ 0,30

A consulta é aberta às 10h, apenas na internet. No e-CAC, ela pode ser feita antes, mas não haverá informação específica sobre o lote. O contribuinte consegue apenas conferir a situação de sua declaração.

No e-CAC, é preciso informar a senha do gov.br. No site da Receita, o cidadão digita seu CPF, data de nascimento e demais dados solicitados.

Saiba como fazer a consulta pelo site da Receita

1 – Acesse o site www.receita.economia.gov.br

2 – Clique em “Imposto de Renda”

3 – Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”

4 – Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”

5 – Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar”

6 – Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição

Saiba fazer a consulta pelo E-CAC

1 – Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”

2 – Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

3 – Depois, digite a senha e vá em “Entrar”

4 – Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”

5 – No topo da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”

6 – Se a restituição entrar neste lote, quando a consulta começar haverá a informação de que o pagamento foi liberado e será feito no dia 31

Receita já pagou quatro lotes

Entre os meses de maio e agosto, a Receita Federal já pagou a restituição do Imposto de Renda por meio de quatro lotes. Segundo o fisco, a ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades legais (idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores).

VIU ESSA? Telefunken volta ao Brasil pra vender de fones de ouvido a ferros de passar roupas

Em geral, o primeiro lote é destinado apenas aos contribuintes prioritários. A partir do segundo lote em diante, todos recebem, mas ainda há pagamentos prioritários.

Ao todo, neste ano, já foram pagos R$ 24,9 bilhões para 17,3 milhões de contribuintes. Em 2023, a Receita recebeu mais de 36 milhões de declarações. Nem todos têm direito de restituir. Há os contribuintes que tiveram imposto a pagar. Dos cerca de R$ 25 bi a serem pagos em restituição, faltam R$ 7 bilhões.

Veja o calendário de restituição do IR

Lote Data do pagamento 1º já pago 2º já pago 3º já pago 4º já pago 5º 30 de setembro

Malha fina

Enviar informações erradas ao fisco leva à malha fina. Há cinco principais erros que deixam a declaração retida. Os dois primeiros estão ligados à omissão de rendimentos, seja do titular ou dependente. Isso ocorre quando o trabalhador não informa pagamentos que foram recebidos ao longo do ano no qual deve prestar contas.

VEJA MAIS – Cinco linhas testam ônibus 100% elétrico nesta semana em Curitiba

Duas outras falhas dizem respeito às despesas com saúde, seja porque o contribuinte não tem como comprovar o gasto ou porque está tentando deduzir uma despesa que não é permitida pela legislação.

A última das cinco principais pendências está ligada à pensão alimentícia, quando quem paga tenta deduzir o gasto, mas a pensão não está regulamentada por sentença judicial ou acordo registrado em cartório.

Quem caiu na malha fina tem que retificar o IR. É preciso ter o número do recibo da última declaração entregue.

Como fazer a declaração retificadora do IR pelo computador

1 – Abra o programa do Imposto de Renda

2 – Há duas opções para retificar: no “R”, à esquerda, ou clicando duas vezes sobre a declaração que foi enviada

3 – Em “Identificação do contribuinte”, à esquerda, informe tratar de uma declaração retificadora e insira o número do recibo do IR original

4 – Corrija as informações que forem necessárias nas fichas onde cometeu erros

5 – Clique em “Verificar pendências” no menu à esquerda, ou acima, em um símbolo de checagem verde

6 – Pendências vermelhas impedem o envio da declaração; as amarelas, não; corrija o que for necessário e vá em “Entregar declaração”, à esquerda ou acima (globo terrestre com seta laranja)

7 – Informe os dados solicitados e transmita a declaração; grave e/ou imprima o documento ou o recibo