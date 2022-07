Os candidatos que ainda não foram aprovados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o segundo semestre de 2022 têm até esta segunda-feira (18) para se inscrever na lista de espera.

Para participar, o aluno deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar interesse em um dos dois cursos escolhidos no ato da inscrição. Os aprovados na lista de espera devem ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 25.

Também se encerra nesta segunda a matrícula de aprovados na chamada regular da seleção na instituição de ensino escolhida. Horário e local devem ser consultados na própria universidade ou instituto do curso.

O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. O processo utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Nesta edição, foram disponibilizadas 65.932 vagas para mais de 2.000 cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior.