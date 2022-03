O Instituto Nacional do Seguro Social (INNS) alerta os beneficiários, aposentados e pensionistas que golpistas estão aplicando um novo golpe pelo WhatsApp. De acordo com informações do órgão, os criminosos estão se passando por uma suposta “Central de Atendimento” e se aproveitando até da imagem da Helô, assistente virtual do INSS, para tentar obter dados pessoais dos segurados. As abordagens têm ocorrido por mensagem pelo aplicativo do celular.

LEIA TAMBÉM:

>> Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena 2465 e premiação sobe para R$ 90 milhões

>> Requião provoca Deltan Dallagnol com Pix pra ajudar a pagar multa do PowerPoint de Lula

O INSS orienta a todos para que bloqueiem imediatamente a falsa “Helô” e não forneçam dados pessoais, fotos ou documentos. Foto: Divulgação/INSS



“Os criminosos possuem algumas informações dos segurados e ainda fornecem número de protocolo para passarem credibilidade e obterem mais dados. Assim, o INSS orienta a todos para que, caso recebam esse tipo de contato, bloqueiem imediatamente, encerrem a ligação e não forneçam nenhuma informação como dados pessoais, fotos ou documentos”, alerta a autarquia.

“A Helô é um plantão de dúvidas que pode ser acessada apenas pelo Meu INSS e nunca procura o segurado pelo WhatsApp. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41. O INSS nunca manda links nem pede documentos pelo SMS”, reforça o INSS.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *