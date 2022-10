Usuários de diferentes países alegam que as contas do Instagram foram suspensas pela plataforma na manhã desta segunda-feira (31). No site Downdetector, que reúne relatos de problemas em sites e aplicativos, o Instagram já contava com mais de 1.200 reclamações às 11 horas. Além das contas bloqueadas, existem relatos de usuários que perderam grande quantidade de seguidores ao mesmo tempo.

“Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente”, informou a empresa Meta, que administea a plataforma, ao G1.

O problema acontece em pelo menos sete países. Além do Brasil, foram feitas reclamações na Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.