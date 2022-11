Todo fã de videogame sabe que naturalmente a ambientação dos jogos mais famosos não representa muito a realidade do Brasil. Porém, com o lançamento antecipado do jogo 171, isso ganha um novo contexto. Carro do gás, Uno com escada do teto, feiras, chinelo, gírias das ruas do Brasil, representação de veículos brasileiros, tretas, diálogos engraçados e muito mais. Essa é a proposta do jogo 171 – que pode ser carinhosamente apelidado de GTA Brasileiro – e que já está disponível para PC pelo valor de R$ 59,99.

O 171 tem como personagem principal Nicolau Souza, um trabalhador que precisa fazer seus corres para ter dinheiro e lutar contra os criminosos que deram uma surra em seu irmão. Assim como na franquia milionária de GTA, da Rock Star Games, quem joga o 171 pode roubar carros, dirigir motos, invadir casas, interagir com NPC´s (personagens não jogáveis do jogo) e realizar uma infinidade de ações no jogo de mundo aberto.

Assim como no jogo GTA. no 171 o personagem interage com NPCs. Foto: Reprodução

Quanto custa o jogo 171?

O jogo 171 está disponível apenas para acesso antecipado para computador. Quem quiser jogar terá que comprar um título na pré-venda por R$ 59,99 na Steam ou Nuuvem. Esta versão lançada não é a definitiva e os desenvolvedores da Betagames Group ainda farão consertos de possíveis bugs (falhas).

O objetivo é lançar o 171 em outras plataformas como Playstation 4, 5, além de Xbox Series, One e Nintendo Switch.

Veja abaixo o teaser de lançamento

171 – Trailer de acesso antecipado: