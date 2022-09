A 2.ª edição do prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, promovido pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), está com as inscrições abertas. Podem participar as cervejarias brasileiras, proprietárias intelectuais e industriais do design de rótulos de cervejas que operam no país. O objetivo de estimular a criatividade de cervejarias, que, a cada ano, surpreendem e encantam consumidores com a beleza dos seus rótulos. As inscrições vão até 5 de outubro.

Segundo a organização, no ano passado, mais de três mil pessoas participaram da votação popular para escolha dos rótulos de cervejas mais bonitos e criativos.

“A 1.ª edição do Prêmio buscou reconhecer o trabalho primoroso que vem sendo feito pelas cervejarias nacionais”, explica Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas. “Para esta 2.ª edição, e pelo que temos acompanhado ao longo do último ano, estamos apostando em rótulos ainda mais criativos”, comenta.

Ainda conforme a organização, no Brasil, mais de 60% de toda a cerveja é envasada pela lata, embalagem mais reciclada do mundo, com ciclo de vida de apenas 60 dias – entre o consumo e a volta da embalagem já reciclada para as prateleiras – além de gerar renda para mais de 800 mil catadores.

Prêmio

Podem concorrer ao prêmio todas cervejarias proprietárias intelectuais e industriais do design de seus rótulos, operantes no mercado brasileiro. Além disso, o rótulo inscrito deve ter sido criado e produzido no Brasil, estar adequado às exigências do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento (IN 65/2019) e ter circulado de 2020 até a data do término das inscrições.

A votação dos rótulos finalistas pelo público e a avaliação dos jurados vai de 19 de outubro a 20 de novembro. O anúncio dos ganhadores e a cerimônia de premiação estão previstas para dezembro deste ano.

O prêmio está divido em três categorias, de acordo com o tamanho das empresas:

– micro cervejarias: produção anual de até 2,5 milhões cerveja em lata.

– médias cervejarias: entre 2,5 milhões e 60 milhões de unidades/ano.

– grandes cervejarias: mais de 60 milhões unidades/ano.

Segundo a nova edição do Anuário da Cerveja, publicado recentemente pelo Ministério da Agricultura com dados de 2021, o número de cervejarias registradas e ativas no Brasil aumentou 12% em comparação com 2020. Com isso, o país alcançou um total de 1.549 cervejarias, um crescimento superior a 1.000% nos últimos 10 anos. Em 2011, o Brasil contava com 129 cervejarias.

Como foi a 1.ª edição do Lata Mais Bonita

Em 2021, mais de três mil pessoas votaram para escolher os rótulos de latas de cervejas mais bonitos. Dos mais de 150 rótulos inscritos, 26 finalistas foram também avaliados por júri técnico e os vencedores de cada categoria contaram com ampla divulgação por parte da Abralatas e puderam conhecer de perto os detalhes envolvidos na fabricação da latinha.

Na 1.ª edição, a categoria micro cervejarias ficou com a APA PQP, da microcervejaria cigana Aqueles Caras. Entre as médias cervejarias, a gaúcha Salva Craft Bier levou todas as premiações. Já nas grandes, a Colorado levou as duas primeiras colocações. Em primeiro ficou a Appia e, em segundo, a Ribeirão Larger. Já o terceiro lugar foi para o rótulo da Cacildis, do Grupo Petrópolis.

Abralatas

Fundada há 19 anos, a Abralatas trabalha pelo fortalecimento e desenvolvimento do da indústria de latas de alumínio para bebidas no Brasil. O prêmio conta ainda com os importantes apoios da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) e do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).