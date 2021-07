Carros, motos, caminhões, bebidas, itens eletrônicos, de informática e roupas integram lotes do leilão regional da Receita Federal, que será realizado de maneira online. As propostas podem ser feitas pela internet até as 21h desta segunda-feira (12), no site da Receita Federal.

Ao todo são 209 lotes, mas parte deles contêm peças e equipamentos para revenda e só estão disponíveis para empresas. Também há lotes, especialmente dos veículos, com restrições judiciais ou defeitos mecânicos, de sucatas ou para desmontagem.

Os produtos leiloados foram apreendidos ou abandonados nos estados do Paraná e Santa Catarina e estão armazenados nos depósitos de mercadorias das cidades de Curitiba, Cascavel e Foz do Iguaçu, Itajaí e Dionísio Cerqueira. Não é mais possível fazer visitação e ver as mercadorias de perto.

Classificação das propostas e sessão de lances

Na manhã de terça-feira (13), às 9h, as propostas serão reveladas e caso haja disputa com valores aproximados, os lotes poderão ter sessão pública de lances, com participação das maiores propostas oferecidas.

Mais informações sobre os lotes e todas as regras do leilão podem ser conferidos no edital do leilão, disponível no site da Receita Federal.