Abigail Fernandes Pedro, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Domingos Fernandes e Zoraide Santana Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Adahyr Cruz de Assunção, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio da Cruz e Roza Tozo. Sepultamento ontem.

Adão Gelson Rank, 58 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adalberto Rank e Vidalvina Augustin. Sepultamento ontem.

Adenir Tavares Coelho, 65 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Bernardino Joaquim Coelho e Vergínia Tavares. Sepultamento ontem.

Albari Lima Júnior, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Albari Lima e Frida Burbella Lima. Sepultamento ontem.

Ana Júlia de Góes, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Geroncio Soares de Góes e Izaura de Moraes da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Antônia Luíza Voss, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severo Beira da Silva e Castorina Alves de Paula. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Antônio Aparecido, 87 anos. Filiação: Antônio Rodrigues Pereira e Sebastiana Euflasina Coutinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Antônio Celso Palhano, 51 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Antônio Pontes Palhano e Ivane de Loudes Matos Palhano. Sepultamento ontem.

Antônio Goll Schultz, 55 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nivaldo Schultz e Thereza Goll Schultz. Sepultamento ontem.

Antônio Leandro de Souza, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Sobrinho de Souza e Benedita Sergina de Souza. Sepultamento ontem.

Aparecido da Silva Horta, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio da Silva Horta e Luzia Batista Horta. Sepultamento ontem.

Clayton José Otero, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcir Otero e Nilva Rosa da Silv A Otero. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Associação Moradores Antonina.

Cleverson Bocchi, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Haroldo Ildejacomo Bocchi e Elionai de Carvalho Mendes. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré), saindo da Capela – Cemitério Tranqueira, Almirante Tamandaré -PR.

Conceição Silveira da Silva, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fagundes Lesio Silveira e Pulcina Martins da Mota Silveira. Sepultamento ontem.

Danilo Silva dos Santos, 62 anos. Filiação: Crispim Vieira dos Santos e Adair da Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Edite Catarina Klassen, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Wiens e Helena Goosen Wiens. Sepultamento ontem.

Eloi Wunsch, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ernesto Wunsch e Emília Klaumann. Sepultamento ontem.

Eros Martins Feijó, 41 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Clovis Fonseca Feijó e Inêz Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela 03 Municipal Água Verde.

Eva Glenski Alves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Grenski e Francisca Levandoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Fátima Terezinha Nascimento da Rosa Adão, 57 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Noel da Rosa e Avani Nascimento. Sepultamento ontem.

Francisco Zuza dos Anjos, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Zuza Ferreira dos Anjos e Irmilinda Clara da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Gean Caesa de Oliveira, 31 anos. Filiação: Maria Josefa Vieira de Oliveira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Georgete Maria do Espírito Santo, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito da Luz Moreira e Pulcheria Maria da Luz Moreira. Sepultamento hoje, Outros.

Gessica dos Santos Thkatchuka, 29 anos. Profissão: assistente comércio exterior. Filiação: Nelson Thkatchuka e Lúcia Santos da Cruz. Sepultamento ontem.

Helga Margot Zetzsche, 83 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Henrique Lampe e Erna Lampe. Sepultamento ontem.

Heloisa Campos Bueno Panisson, 29 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Marco Antônio Panisson e Lúcia Campos Bueno Panisson. Sepultamento ontem.

João Miguel Zanca, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Zanca e Clara Zanca. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Joeli Cecília da Costa e Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Ferreira da Costa e Cecília Ribeiro da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

José Claudir Delfino, 36 anos. Filiação: Euclides Delfino e Euclides Delfino. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Brasilandia.

José Eugênio de Alcântara, 74 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Antônio Domingos de Alcântara e Honorina Eugenia de Jesus. Sepultamento ontem.

José Lodir de Oliveira Antunes, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Antunes e Onilda Gonçalves de Oliveira Antunes. Sepultamento ontem.

Justino Matiello, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Matiello e Doralice Tonini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Sorriso – Mt.

Leandro Pruss, 38 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Pruss e Eloina Pruss. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Anjo da Guarda Almirante Tamandaré.

Leandro da Silva Oliveira, 38 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: Arlindo Gonçalves de Oliveira e Hilda da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Lucimar Souza Santos, 47 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Joaquim José dos Santos e Aguida Souza Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo de Municipal de Almirante Tamandaré -PR.

Luís Fernando Chilanti, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Fernando Chilanti e Marlen Luciana Lanconi Chilanti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo de Calela Municipal de Quatro Barras.

Luiz Cláudio Alexandre, 51 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Rogério Alexandre e Uilas Vicente de Borba Alexandre. Sepultamento ontem.

Luiz Darci de Araújo, 73 anos. Profissão: garçom. Filiação: Luiz Gonçalves de Araújo e Georgina Cercal de Araújo. Sepultamento ontem.

Marcelo Gomes Messias, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Analin Ribeiro Messias e Alzira Gomes Messias. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Marcos Josué Pool, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Osvaldo Wanderley Pool e Araci de Lima Pool. Sepultamento ontem.

Maria Bernadete Barros Carneiro Soares, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Joaquim Carneiro e Maria Alvina Barros Carneiro. Sepultamento ontem.

Maria Franca Costa, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Juvenal Franca Costa e Rita Costa Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Helena Ferreira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ramos Filho e Maria Cândida Ramos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Julieta Villanova Nogueira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Achylles Villanova Lemos e Francisca Arena Cabrera. Sepultamento ontem.

Maria Ornieski Morais, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Ornieski e Valéria Ornieski. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas da Costa Lindoso, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Filomeno Viana da Costa e Maria Vieira Sobrinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda -PR.

Maria de Lourdes Coelho, 84 anos. Filiação: José de Souza Coelho e Angelina de Souza Coelho. Sepultamento ontem.

Mariano de Leon Andrade, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: Mariano Ferreira de Andrade e Neida de Leon Andrade. Sepultamento ontem.

Marilda de Fátima dos Santos, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Calixto dos Santos Filho e Ilda Kopp Santos. Sepultamento ontem.

Marli Inês Cezar, 64 anos. Profissão: massagista. Filiação: Ana Dotti Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Marli da Luz de Souza da Silva, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Celestino de Souza e Maria da Luz de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Nair Merlin Pinto, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Achiles Merlin e Tereza Caprioli. Sepultamento ontem.

Natália Fontes Torres, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Costa de Fontes e Maria Rosalina de Fontes. Sepultamento ontem.

Natalino de Souza e Silva, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José de Souza e Silva e Maria de Souza e Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo da Capela Municipal São Sebastião.

Neomar Ramon Schuhli, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Attilio Ramon e Immea Bressiani Ramon. Sepultamento ontem.

Noêmia Martins Coimbra, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moacir Martins Coimbra e Noêmia Moreira Martins. Sepultamento ontem.

Noêmia de Oliveira Viegas, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Salvador Vaz de Oliveira e Ordalia Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Noiry José de Meira, 75 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Armando Afonso Meira e Hilda Ferreira Meira. Sepultamento ontem.

Odayr Zotto, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Izidoro Zotto e Etelvina Gonçalves Zotto. Sepultamento ontem.

Olga Abou Rahal, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daud Abou Rahal e Karla Haurane Rahal. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Umuarama -PR.

Patrick Padilha Gonçalves, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Divair Gonçalves Padilha e Rosana Aparecida Padilha. Sepultamento ontem.

Pietro Santos de Abreu, 2 anos. Filiação: Wellington de Abreu e Gessica dos Santos Thkatchuka. Sepultamento ontem.

Ramona Silva Soares de Andrade, 57 anos. Profissão: camareira. Filiação: Ercílio Pereira Soares e Catarina Silva Saores. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Raquel Barbosa, 69 anos. Filiação: Pedro Barbosa e Vitória Barbosa. Sepultamento ontem.

Reginaldo da Silva Paixão, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João da Silva Paixão e Maria de Lourdes Monteiro Paixão. Sepultamento ontem.

Rejane Alves Schane Bodnar, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Octávio Schane e Eldina Alves Schane. Sepultamento ontem.

Romana Silva Soares de Andrade, 57 anos. Profissão: camareira. Filiação: Ercílio Pereira Soares e Catarina Silva Soares. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Rosa Dirce Fontana da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fontana e Maria Garbuio Fontana. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Roza Iloir Anselmo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marcelino de Andrade e Idalzima Alves de Andrade. Sepultamento ontem.

Sebastião Miguel Afonso Moreira, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Aqfonso Moreira e Donaide Moreira. Sepultamento ontem.

Sérgio Roberto de Souza, 59 anos. Profissão: representante. Filiação: José Francisco de Souza e Benta Maria de Souza. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Sílvio Vicente de Lima, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Vicente de Lima e Arcidia Medeiros de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Cemitério Parque das Araucária.

Talita Rodrigues da Silva, 34 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Nelson Rodrigues da Silva e Inês Sowinski. Sepultamento ontem.

Teófilo Habinovski, 80 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Romão Habinovski e Maria Habinovski. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal do Boqueirão.

Thadeo Radulsky, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Radulsky e Catharina Radulsky. Sepultamento ontem.

Valci Terezinha Soares, 55 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Soares e Rosalina Antunes. Sepultamento ontem.

Valdeli Aparecida Gonçalves, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Gonçalves e Florentina Luzia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Wagner Marques do Nascimento, 50 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Costa do Nascimento e Rosa de Franca Marques. Sepultamento ontem.

Wellington de Abreu, 27 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Maria Madalena Raimundo de Abreu. Sepultamento ontem.

Weslei Rodrigues dos Santos, 21 anos. Profissão: servente. Filiação: Luciano dos Santos e Solange Rodrigues da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré).

Zenaide Kruger Leal, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Kruger e Adelaide Fleith Kruger. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Zulmira Possas Bonardo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonel Possas e Maria de Andréa Possas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela 04 Municipal Água Verde.