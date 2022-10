O Enem 2022 está chegando. Nesta segunda (24), o Inep, órgão do Ministério da Educação que organiza o exame, divulgou os locais de aplicação da prova, que será realizada em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro.

O resultado pode ser utilizado para ingresso em faculdades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e privadas através de bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) e financiamento estudantil pelo Fies. Além disso, a nota do Enem pode ser usada no processos seletivo de mais de 50 de instituições de educação em Portugal.

Segundo o MEC, 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para esta edição. Apesar do aumento de 10% em relação aos 3,1 milhões de inscritos em 2021, este é o segundo menor número de registrados desde 2005.

No dia 13, serão aplicadas as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação, com duração de cinco horas e 30 minutos.

No dia 20, os inscritos fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de cinco horas.

Nos dois domingos de testes, os portões são abertos às 12 horas e são fechados às 13 horas. As provas se iniciam às 13h30 (horário de Brasília).

Como saber o local de prova?

O local de realização da prova consta no Cartão de Confirmação de Inscrição, que foi disponibilizado pelo Inep nesta segunda (24), na página do participante.

No Twitter, usuários relataram que o site apresenta instabilidade e nem todos conseguem acessar. Em resposta à Folha, o Inep informou que “o acesso à plataforma gov.br está intermitente em função de uma manutenção que está sendo realizada pelo Ministério da Economia”.

“Não há qualquer tipo de inconsistência na Página do Participante do Enem e, assim que o acesso ao gov.br for normalizado, todos os participantes conseguirão conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição”, finaliza o comunicado do órgão.

No Cartão de Confirmação constam também o número de inscrição, a data e horário do exame, a indicação dos atendimentos aprovados —como nos casos de gestantes, lactantes, idosos e pessoas com alguma deficiência ou outra condição—, a língua estrangeira escolhida e as orientações relativas ao exame.

Apesar de a apresentação desse documento não ser obrigatória, o MEC recomenda que os inscritos o levem.

O que precisa levar para o Enem?

Obrigatório

– Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

– Documento de identificação válido, físico ou digital;

– Máscaras de proteção contra a Covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.

Aconselhável

– Cartão de Confirmação de Inscrição;

– Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

O que não pode levar para o Enem?

Antes de entrar na sala do exame, cada inscrito recebe um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. Ele deve ser colocado abaixo da carteira, com eletrônicos desligados, e só pode ser aberto ao sair do prédio de realização da prova.

Veja quais objetos devem ser colocados dentro do envelope:

– Declaração de Comparecimento impressa;

– Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

– Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

– Livros, manuais, impressos, anotações;

– Protetor auricular;

– Relógio de qualquer tipo;

– Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

– Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

– Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

– Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Qualquer participante que portar algum desses itens fora do envelope ao ingressar na sala será eliminado. Além disso, é proibido portar bebidas alcoólicas e usar cigarros no local.

Quando sai o resultado e como ver a nota da prova?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação (16 de novembro). Já as notas individuais poderão ser acessadas pela página do participante usando seus dados de inscrição, em data a ser divulgada posteriormente pelo Inep.

Também será possível acessar, pela página do participante, a prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos, após a divulgação do resultado. A data também será divulgada futuramente.

O que são Enem digital e Enem impresso?

Desde 2020, os interessados têm a opção de escolher entre o Enem digital e o impresso no ato da inscrição. A versão digital é feita exatamente no mesmo horário e moldes da impressa. A diferença é que o exame é realizado em um computador, em locais de prova estabelecidos pelo Inep. A redação, no entanto, também é manuscrita nessa versão.

Por enquanto, o Enem digital não está disponível para treineiros. Em 2022, pouco mais de 65 mil pessoas escolheram esta versão da prova.

Precisa usar máscara contra a Covid-19?

A máscara de proteção não será exigida nos estados ou municípios onde o uso em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar. No estado de São Paulo, não é necessário utilizar o acessório, já que desde 9 de setembro de 2022 a obrigatoriedade segue vigente somente em hospitais e unidades de saúde.

Nos lugares onde a utilização ainda for obrigatória, o Inep recomenda que o participante leve máscaras reserva e que todas sejam descartadas em lixeiras.

A máscara deve cobrir nariz e boca e só deve ser retirada no momento em que os chefes da sala forem realizar a identificação do participante, na entrada da sala.

“O participante pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel, apesar de o produto ser disponibilizado em todas as salas. Também é permitido usar luvas transparentes ou semitransparentes durante a realização das provas. Todos esses equipamentos e itens de higiene próprios serão vistoriados”, informa o Inep, em comunicado.

Em resposta à reportagem, o Inep informou, por meio de sua assessoria, que não é necessário apresentar comprovante de vacina contra o coronavírus no dia das provas.

O que fazer se estiver doente ou com sintomas?

Em caso de sintomas equivalentes à Covid-19 na semana anterior ou na véspera da aplicação, a orientação do Inep é para que o inscrito não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante.

“No momento da solicitação, é necessário anexar um documento comprobatório da condição. O pedido, então, será analisado pelo Inep”, relata o órgão. O órgão divulgará a data da reaplicação, caso seja aprovada.